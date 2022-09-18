總統蔡英文視察中央災害應變中心「0918地震工作會報」。（王揚傑攝）

總統蔡英文視察中央災害應變中心「0918地震工作會報」。（王揚傑攝）

總統蔡英文今（18日）晚偕行政院長蘇貞昌至中央災害應變中心視察「0918地震工作會報」，各部會在會報中指出，本次地震造成1人死亡、79人受傷，全台各地電梯受困共19件23人均已脫困，道路阻斷1處，台鐵花蓮到台東中斷，曾停電2萬1257戶，迄昨晚仍停電1015戶，預計19日凌晨0時復電，曾停水3153戶，因破管仍停水1215戶，預計明天中午前恢復供水。

會後蔡英文指示4項工作重點，第一，調度跨部會救災資源及人力，全力投入救災工作。第二，現在仍餘震不斷，衛福部協助花東地區的地方政府整備收容所，以及物資調度事宜。第三，目前仍有地方水電供應及交通運輸受地震影響中斷，經濟部、交通部等部會和地方政府協力，持續加強巡察各項關鍵基礎設施。第四，針對各地災損，各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，盡速恢復正常運作。

蔡英文說，這幾天還可能有餘震發生，請全體國人務必提高警覺，最近避免不必要的山區活動，確保安全。

蘇貞昌表示，明天上午會與內政部長徐國勇、交通部長王國材到現場關心及勘災，對於今天還有受阻無法下山的民眾，要想盡一切辦法安撫其情緒，相關照護一定要周到。這段期間，在山區和易地震地區的大型活動，主管機關應要有所裁奪，基於保護國人生命的要求，要做斷然的處置。