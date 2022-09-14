台南市一名13歲少女去年與16歲女網友相見歡，當時女網友的黃姓男友人也一起赴約，黃男見少女年紀輕，竟動色念，當著女友人的面前性侵少女。台南地院審結，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處黃男7年8月徒刑。

判決書指出，13歲少女A與16歲少女B為網友關係，黃男則為B女的朋友，去年10月間A女為了與B女見面，向母親謊稱要參加隔宿露營，A女則在B女邀請之下與黃南一同出遊，期間黃男也得知A女年僅13歲。

後來3人返回黃男的住處，未料，黃男見A、B均躺在床上，竟強行壓住A女，以下體磨蹭女方的下體，不顧A女持續呼喊「不要」，黃男當著B女的面性侵A女得逞。

期間B女以手機向另名廖姓網友求救，經廖男報警後，警方到場了解時，A女深怕東窗事發會被嬤嬤責罵，B女見狀則佯稱自己遭猥褻，直到社工詢問後，A女才突破心防坦承受害，全案經由檢方偵結起訴。

黃男接受偵訊時，否認強制性交A女，稱自己與B女交往過，當時3人睡在同張床上，是A女先跟他說想要，且若他真的涉嫌強制性交，那A女的驗傷單理應會出現反抗而生的傷痕，B女若為A女友人，也應該會對A女伸出援手等，強調自己與A女兩情相悅。

台南地院法官勘驗證據，認定黃男的確不顧A女意願，憑藉體型與力氣優勢對A女強制性交得逞，已造成A女心理創傷，損害身心健康與人格發展，實在不該，酌情後依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處黃男有期徒刑7年8月。可上訴。