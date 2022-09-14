由屏東海生館獨家推出的「夜巡海生館」限定行程，不同夜宿海生館體驗，深受遊客喜愛。（謝佳潾攝）

由屏東海生館獨家推出的「夜巡海生館」限定行程，不同夜宿海生館體驗，從下午4點到晚上8點，整整4個小時深度夜訪海生館兼夜探潮間帶，深受遊客喜愛，但隨最後出巡時間出爐，僅剩15至22日8天能把握，錯過只能等明年。

屏東海生館指出，夜宿海生館是屏東海生館最夯的行程，堪稱風靡海內外，但也有遊客反映，很想深入了解海生館但無法過夜，為此，館方特地再獨家推出「夜巡海生館」體驗，讓無法過夜的遊客也能透過4個小時的導覽，了解海生館的奧妙之處，外加夜探潮間帶。

海生館表示，「夜巡海生館」是限定行程，從今年4至9月間不定期開團，期間遊客詢問度居高不下，隨時緊盯海生館的開團資訊，而隨著活動邁入尾聲，海生館也公布最後一梯出巡時間，即15至22日，該行程僅剩8天，訊息一出，詢問的電話及訊息也隨之而來。

解說員指出，「夜巡海生館」的迷人之處，就是遊客可以用最平易近人的方式親近深不可測的海洋，行程以水循環為主題，從化身小水滴開始，從高山溪流一路向下到廣闊無垠的大洋中，透過深入淺出的介紹，讓遊客對台灣有另一種認識。

隨後，遊客跟隨解說員的腳步，進到被黑暗包圍的海生館，一同窺探海洋生物豐富多彩的夜生活，緊接著走進生態豐富又多元的潮間帶區，觀察如海膽、海星們等生物不同於白天的恬適安靜。

解說員說，因白天炎熱曝曬，許多生物都會躲在岩縫中休息，直到晚上才會出來活動，所以當夜探潮間帶時，可以看到隱藏於礁石中的薯鰻、陽隧足，或是披著偽裝外衣的黑海參，每個轉身都有可能發現大驚喜，想必這就是遊客不想錯過再等明年的誘因。