赤柯山道路仍中斷，大量土石淹蓋道路。（警方提供）

六十石山道路已搶通，仍在清除落石。（富里鄉公所提供）

花蓮赤柯山、六十石山產業道路多處落石坍方，賞花遊客半路遇地震，受困一夜後，約600名遊客陸續接駁下山。其中赤柯山路基缺口，空拍圖看出滾滾黃土落石從山壁「宣洩」而下，道路遭大面積覆蓋，還無法預測搶通時間。

赤柯山、六十石是地方知名賞金針花景點，昨天又逢假日，因此吸引不捨遊客上山賞花，沒料到卻碰上強震，遊客滯留山區。要到六十石山賞花的台北王姓遊客，回想起眼前土石掉落，直呼「真的嚇死了！」所幸山上的民宿民宅提供地方讓他們度過一夜，在山上沒水沒電還是打地舖過夜，夜晚睡覺還怕有餘震發生，一點點晃動都感到很驚恐，可說是徹夜難眠。

公路總局漏夜動員重型機具兵分二路馳往二地進行清坍搶修，其中赤柯山滯留遊客104人，已順利戒護通過坍阻點接駁下山，目前持續進行坍阻清坍工作。

公總指出，花蓮縣府昨晚安置六十石山滯留遊客於山區住宿，坍阻點經動員機具、人力全力搶修，今天中午11點26分順利完成全線10處坍阻點的清坍工作，並恢復通車，由縣府與國軍進行滯留遊客撤離。

受困最多遊客的富里六十石山，突破點位於通往山上最後一處大型坍方處，路面斷裂有70公分高低落差，公總緊急進駐怪手用土石填滿縫隙，車輛及民眾在軍警護送下安全下山。

富里鄉農會總幹事張素華說，富里六十石山道路搶通，遊客陸續下山，感謝縣長徐榛蔚指示遊客安置工作，謝謝農委會主委陳吉仲協助求助公路總局搶通道路。還有警察、農會理事黃章德、林俊傑以及山區居民協助，在天災發生時團結一心照顧滯留遊客。

另外，玉里赤柯山產業道路從6.5公里至10.5公里多處落石、坍方，多達百名遊客在下山半路遇到地震，造成進退不得窘境，深夜在警消及居民協助下，逃出餘震不斷的產業道路，被安置到山上民宿、農家等待黎明。

赤柯山今早另條聯外道路搶通，最後幾名受困者，在居民協助下，搭乘小貨車下山，目前原上山路線的產業道路約7公里處，因前後崩塌面積較大尚未搶通，公總持續搶災。