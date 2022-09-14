大象體操再次邀請莎妹劇團合作演出。(合作藝文提供)

大象體操公布將在11/11-11/15於淡水雲門劇場舉辦連續7場「大象製夢所」演唱會，演出將與「莎士比亞的妹妹們的劇團」及知名劇場導演王嘉明跨界合作，以「夢的運作」作為概念主軸，運用雲門劇場特殊複雜的場地結構，打造沈浸式演出場景。

大象體操勇於嘗試各式各樣的跨界合作和挑戰，包含過去作品與歌手巴奈、鄭宜農、SOWUT、rgry等合作、最新專輯《夢境》中與九天民俗技藝團、高雄市管樂團的跨界結合、與舞者合作MV拍攝及現場演出等。

「大象製夢所」專場將挑戰與劇團合作演出，靈感來自大象體操團員於2019年在美國巡迴演出期間，在當地看了《歌劇魅影》與《Sleep No More》兩齣劇，對樂團的啟發非常大，尤其是位於紐約的《Sleep No More》演出：「他們將一整棟旅館轉化為演出的空間，讓觀眾跟著演員移動，完全打破景框式舞台的限制，讓觀眾可以身歷其境，震撼之餘，我們也一直在思考怎麼把這樣的體驗加入自己的表演之中，這次的大象製夢所就是以這樣的目標在努力。」

大象體操自今年5月發行第三張創作專輯《夢境 Dreams》後，除了自辦的唱片行快閃、誠品巡迴企劃外，也挑戰連續12小時線上直播的雲端世界巡迴，隨後更受邀參與日本指標型音樂祭 Fuji Rock 與韓國 Pentaport Rock Festival 等國際音樂節演出。而這次時隔3年舉辦的台灣專場，大象體操將再次突破自己的極限，挑戰於5天內連續演出7個場次，對此團員也笑說：「我們之前有買過游泳券，逼大家每個禮拜都要，這次可能也會需要鍛鍊一下。」