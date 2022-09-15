前民進黨立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長後，桃園選戰正式形成「四腳督」局面，但鄭寶清從登記參選到被民進黨開除黨籍，氣勢並未被拉抬。有評論認為，許多老黨外看不慣總統蔡英文領導的民進黨作風，想力挺鄭寶清，但想到2024大選，賴清德在黨內還有一場重要戰役要打，才一直猶疑不定。

綠營大老、前桃園農田水利會長黃金春過往是挺英大將，因民進黨政府強硬將全國17個農田水利會改制為公務機關，因此與蔡英文鬧翻。對於鄭寶清堅持參選桃園市長遭民進黨開除黨籍，黃金春跳出來力挺，並接下競總主委一職。黃金春12日表示，民進黨失去創黨精神，曾經最支持他們的農民遭背叛，這會是民進黨最大的致命傷。

《中評社》評論則指出，許多老黨外看不慣蔡英文領導的民進黨作風，雖想挺鄭寶清，但想到2024大選，賴清德在黨內還有一場戰役要打，若像鄭寶清一樣太早被犧牲出局，到時恐無法留在黨內以黨員身份「信賴」，因此鄭寶清在內部整合時，才會看到有人一直猶疑不定。

該評論也認為，鄭寶清支持度不可能迅速拉高，勢必要跟民眾黨參選人賴香伶談合作，沿海深綠地盤靠黃金春等舊水利會系統來經營，中壢桃園都會區靠白色力量吸收，將現賽局拉成三足鼎立，才能進一步談棄保。