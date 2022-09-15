「警察杯杯累了嗎？」一名警察在廟會活動指揮交通後，先坐在機車上處理公務，準備離開時順手把放在後照鏡上的安全帽拿起來戴，結果下秒發現，頭上早就已經有一頂了，短短10秒的畫面讓網友全笑翻，直呼太可愛，「防禦加成失敗」。
一名網友日前在臉書「爆怨公社」PO出一段影片，現場正在舉行廟會活動，有名身穿反光背心的員警騎機車停靠在路邊，坐在機車上低頭處理公務，接著頭抬起來，順手拿起掛在後照鏡的安全帽往頭上戴，直接和頭上的安全帽相撞，這時員警才發現頭上早已戴了安全帽， 隨即尷尬地摸摸自己腦袋上帽子，搞笑模樣全被監視器拍下。
這段短短10秒影片讓大批網友們笑翻，留言：「警察杯杯累了」、「多帶幾層，保護加倍」、「警察先生熱昏頭了」、「慣性守法啦」、「忙昏了才會有這種舉動」、「戴兩頂比較安全」。
還有不少網友表示，行駛前戴好安全帽是好習慣，「優良示範，騎車前必戴安全帽」、「證明這位員警騎車觀念很好，行駛前一定要戴安全帽」、「安全帽戴習慣的反射動作」。
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