國家文藝獎得主劉鳳學代表作《布蘭詩歌》升級規模重現，樂團和合唱團編制更龐大。（國家兩廳院提供）

國家文藝獎得主劉鳳學代表作《布蘭詩歌》．呈現獨特的劉式身體美學。（國家兩廳院提供）

97歲的國家文藝獎得主劉鳳學，雖年事已高，但仍心心念念奉獻給表演藝術，不只計畫完成出版10本《劉鳳學舞蹈全集》，同時也擔任她的代表作《布蘭詩歌》監製，由她的子弟兵盧怡全（小牛）執行完成，本周末將在台北登場。

盧怡全現為新古典舞團藝術總監，他表示，這部作品在1992年首演、2006年復刻重現，如今再度重返國家戲劇院，將有30年來不同世代的舞者同台演出，意義非凡。盧怡全表示，他從小學民族舞蹈，對現代舞本來很排斥，「我是看了劉鳳學老師的《布蘭詩歌》，才決定要加入舞團，也找到我想要做的事情。」

盧怡全表示，劉鳳學依照《布蘭詩歌》的音樂結構編舞，音樂最後段落講的人世無常一切都是輪迴，「但老師給了一個正向的結局，也和老師的性格有關；這部作品音樂在最後一段回到和第一首一樣，等於是回到原始點，老師的解讀是，回到初衷，這也是作為舞者的精神。」

相較於1992年首演版本，盧怡全表示，樂團和合唱團的編制更大型，同時展現劉鳳學獨一無二的編舞風格和劉式身體美學，盧怡全說：「老師常常告訴我，小牛啊，我們身高沒人家高，跳舞的時候要往上揚，要往上延伸。」

盧怡全表示，劉鳳學的身體使用線條是以C型，並不是S型，「雖然東方人身形一般並不高大，但C型的方式，在舞台上的能量會很大，不單單只有韻味而已。」

樂團指揮簡文彬表示，現場演出音樂搭配舞者，在演出當下的每一瞬間都是獨一無二的再創，「我自己看過《布蘭詩歌》三種在音樂之外的詮釋方式，各有各的巧妙之處，別的編舞家，會在戲劇構作、故事性佔較大篇幅，劉老師則是單純從音樂、文本，以她的劉式肢體，呈現《布蘭詩歌》。」

《布蘭詩歌》將於9月16日至9月18日在國家戲劇院演出三場，10月1日至2日，在高雄衛武營國家藝術文化中心，11月19日至20日到台中國家歌劇院。新古典舞團外，共同演出者還有台灣體育運動大學舞蹈學系、台灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、台中藝術家兒童合唱團、星光兒童少年合唱團，獨唱家有黃莉錦、王典、趙方豪。