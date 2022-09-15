智慧機庫存去化壓力未除，花旗環球證券最新調查顯示，儘管市場對智慧機供應鏈期待感已經下修，但離轉向樂觀還言之過早，新iPhone仍要觀察實際銷售狀況，建議旗下客戶保持謹慎，鎖定少數有市占揚升或規格提升題材的iPhone供應鏈。

花旗環球早在今年初便示警智慧機需求不振風險，可能觸發庫存去化，智慧機上半年出貨量果然年減9％，印證花旗環球觀點無誤。放眼後市，花旗環球認為，智慧機年底前仍將持續處在庫存調整壓力中。

花旗環球經濟學團隊最新的觀點顯示，全球經濟衰退的風險正在上升，因此，在估算全球智慧機出貨量時，也將總體經濟因素考慮其中，由於不同區域可能遭遇衰退的時間點不一，恐會拉長智慧機需求疲軟的期間。花旗環球預估，全球智慧機市場下半年將較去年同期衰退7％，導致全年出貨量年減7％，而且出貨量下降態勢可能到明年上半年才會較緩和，明年下半年方有恢復正成長機會。

瑞信證券研究團隊近期提出的全球智慧機出貨量預估，看起來亦不樂觀，估計今年全球智慧機出貨量年減9％，不僅遜於之前估計的年減3％，也是第四度下修預期。