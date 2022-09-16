一對年輕男女搭乘國光客運時拍下影片指控司機為危險駕駛，下車後向客運公司投訴並要求業者以10萬元跟他買斷影片並於一週內開除駕駛員，網友將過程錄下上傳到臉書社團，貼文曝光後引發熱議。

男乘客要求業者以10萬元買斷影片並於一週內開除駕駛員。（翻攝臉書爆廢公社公開版）

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段影片，指稱一名年輕男乘客搭乘國光客運時從台北一路錄影到台中， 下車後便向朝馬站站長投訴司機為危險駕駛，要求業者以10萬元跟他買斷影片並於一週內開除駕駛員，誇張行徑讓原PO直酸「開口跟國光客運要10萬元，年輕人真有生意頭腦」。

只見畫面中，男乘客對負責接待的客運公司女員工表示，司機置客運內30名乘客於危險之中並希望能於一周內得到回覆，「我希望得到的回覆是司機被開除，然後另外因為我有錄影，我想問你們有沒有意願，跟我買斷這個影片，以10萬塊的金額」。

但該名女員工並未正面回覆，只向男乘客致歉表明當下工作很忙，之後再聯繫，男子最後仍表示「您再請示上級」，似乎強烈想把影片賣斷。

誇張行徑全都被錄下，影片曝光後引發網友們撻伐。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

誇張行徑全都被錄下，影片曝光後引發網友們撻伐，「這不是勒索什麼才是勒索，還自己提供證據」、「不好好工作，只想不勞而獲，現在年輕人怎麼了…」、「什麼影片？要開除司機然後還要10萬買斷」、「應該是八點檔看太多」、「夢裏什麼都有」、「那個，這是誰家小孩先帶回家，很丟臉…」、「這真的很誇張，想錢想瘋了」、「法院見！有時候進警局、上法院...也是教育！家庭、學校沒教的，社會教！」。