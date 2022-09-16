機車車頭和自小客車車側、車窗玻璃均有毀損。詳細肇事原因由警方調查釐清中。（警方提供）

喝酒真的不要上路！金門昨天就有1名50多歲女子騎機車撞上自小客車，自已手腳多處擦傷，作筆錄時還一度心頭不適緊急就醫，酒測值高達0.65MG／L，全案今依公共危險罪移送金門地檢署偵辦。

警方說明，15日13時40分許，林姓女子騎乘普通重型機車由金寧鄉埔邊往金城鎮民生路方向行駛，與由陳姓男子駕駛自民生路往埔邊方向行駛的自小客車發生擦撞。林女手腳多處擦傷，機車車頭和自小客車車側、車窗玻璃均有毀損。

警方現場酒測，林女酒測值高達0.65MG／L，在製作筆錄過程中，還突感胸口不適，由金城消防分隊協助送醫。警方在調查完畢後依公共危險罪移送檢方偵辦，詳細肇事原因尚在釐清中。

金城分局表示，依2022年3月31日施行新修正道路交通管理處罰條例第35條規定：汽機車駕駛人，駕駛汽車經測試檢定有酒精濃度超過規定標準者，機車駕駛人處新臺幣1.5萬元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；附載未滿十二歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

警方再次呼籲，駕駛人不可心存僥倖，千萬不要酒醉上路，以免害人也害己。

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