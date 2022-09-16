國民黨控陳時中擋疫苗相關談話。(圖表/張薷製)

衛福部前後任部長陳時中、薛瑞元否認去年阻擋民間採購疫苗。對此，國民黨立委曾銘宗今表示，行政院副院長沈榮津去年明明告訴工商協進會理事長林伯豐，「政府會安排購買，不需要民間捐助」；而當前副總統呂秀蓮告知蔡政府想捐3千萬劑BNT，也被陳時中已讀不回，如果這不是阻擋，什麼才是阻擋？全台灣人盡皆知的事情，唯獨民進黨夢話連篇裝睡叫不醒。

國民黨立院黨團昨揭去年6月工商協進會擬捐贈250萬劑BNT疫苗給政府，遭行政院副院長沈榮津、當時的衛福部次長薛瑞元阻擋；同日，呂秀蓮接受媒體訪問時也披露，去年要捐3千萬劑BNT疫苗，結果陳時中卻以「不必見」回絕。

面對工商協進會、呂秀蓮接連釋出捐疫苗被擋的訊息後，薛瑞元昨回應政府沒擋，並稱指控者是在做夢；沈榮津則說，原廠只把訊息提供給政府、賣給政府使用，不是你要買都可以買得到。

對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗今出面回擊強調，薛瑞元昨天稱去年是工商協進會自己沒有約時間，但他要反問薛瑞元，「你有給時間嗎？」合理推測就是薛瑞元不給時間後，就再跟陳時中報告此事；而陳時中就轉向政院報告，才有沈榮津打電話給工商協進會林伯豐理事長的後續問題。

曾銘宗接著說，陳時中昨天說疫苗是戰略武器，政府不會阻擋，但現在不只是慈濟被擋，連前副總統呂秀蓮想捐3千萬劑BNT也被擋，「民進黨前輩大老要約時間都被已讀不回，這總是事實吧，陳時中怎麼還敢否認？」

對於沈榮津的角色，曾銘宗說，沈榮津說去年未阻擋產業買疫苗，但實際上他卻告訴業界「不是你想買就買得到」；就連林伯豐也被告知「這個事情是政府做的，政府會安排購買，不需要民間捐助」。

曾銘宗抨擊，去年5、6月疫情爆發之際，蔡政府自己買不到疫苗，卻阻擋民間與慈善團體購買，怎麼到現在還敢說沒擋疫苗？阻擋的動作全台灣人盡皆知，現在還想以政府的公權力與網軍說謊話，國民黨團要給予蔡政府最嚴厲的譴責。

國民黨立委李德維則說，去年工商協進會、全國工業總會都願意出錢出力買疫苗，民進黨政府卻說這件事民間不用做，這不是阻擋什麼是阻擋？

李德維強調，行政院長蘇貞昌去年責成經濟部長王美花、內政部次長陳宗彥建立民間購買疫苗的窗口，由王美花負責企業界、陳宗彥負責民間團體。但請問除了真正見到蔡英文總統的慈濟與民間企業，請問王美花、陳宗彥有服務過任何人嗎？還是也沈榮津一樣去提醒企業界不要找麻煩？