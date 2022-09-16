網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式幽默風格走紅，近來卻被網友在爆料公社點名「作惡多端，害死很多家庭」，對此，他不諱言自己是惡行至極之人，昨(15日)再次發文向黑粉喊話：「謝謝您們的監督以及檢視」，高EQ回應引起網友熱議。

鳳梨日前發文表示社群網站私訊爆增，員工和好友都截圖分享在爆料公社有關他的發文，一名網友上傳他的照片寫下：「你販毒害死多少家庭，害死多少年輕人」，甚至撂下狠話：「你之前上傳什麼，你心裡很清楚，我們有共同的女性朋友」，對此他坦言聯想到的壞事都做過，也從未隱瞞什麼，對於被指愧對社會太深，他坦言自己惡劣至極，也一直在彌補，至於被指有共同女性朋友，鳳梨表示女性朋友很多，完全不清楚對方指的是誰。

對於鄉民拿他與王陽明、瘦子做比較，疑似嘲諷他無法擺脫8+9，鳳梨則是發文感謝黑粉們的監督及檢視，接著嘲諷：「就算您們說1+1=3，我也會說您真棒、您是對的，感謝有您們一生相伴相隨，我愛您們，啾咪」，以幽默自嘲的態度面對酸民的惡言相向，高EQ正面回應讓不少網友力挺。

網友也紛紛留言回應：「後還是鼠鼠贏了….因為….89的女友都很正，這不是傳說…這是事實」、「不要理酸民啦！ 誰沒有過去阿！ 而且人沒有100分是完美阿」、「就算是89也是最有質感那種」、「做的事夠正確的話89又如何？只要不愧對自己以及不危害社會就可以了」，鳳梨則是回應所有人：「後我會立志當個風流瀟灑的89...即便到老我也揮揮衣袖不帶走一片雲彩...塵歸塵、土歸土、89歸89」。

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