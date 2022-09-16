媒體人周玉蔻揚言揭露國民黨台北市長參選人父親蔣孝嚴緋聞，引發熱議。媒體人陳東豪昨更影射蔣萬安與女記者看電影。蔣萬安今天炮轟含沙射影，說得煞有其事，痛批民進黨不抹黑、不抹紅、不抹黃、不造謠就不會選舉一樣。

近來周玉蔻嗆要揭蔣孝嚴醜聞，陳東豪昨爆料，他要勸蔣萬安一句話，要蔣自己看著辦，「你千萬不要沒事找單身的女記者看電影」，還稱人家有寫臉書。

蔣萬安今天上午在城市創新政策發布會受訪時批評，每次選舉一到，就會有各種各樣抹黑、抹黃，甚至用含沙射影的方式來操作，沒有的事情都說得煞有其事，「那你就用正面的方式好好講清楚，不要用影射、非常隱晦的方式來說」。

蔣萬安強調，民眾其實都很有智慧，眼睛也都雪亮看的很清楚，選舉一到就用這樣的方式，「民進黨好像不抹黑、不抹紅、不抹黃、不造謠就不會選舉一樣」。

九合一大選將於11月26日投票，防疫指引卻與去年5月三級防疫標準相同。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示完全不理解，連疫情指揮中心都已經逐步在開放國門，沒有依照現在的國情來放寬投票規範，根本行政怠惰。

蔣萬安說，的確當疫情慢慢趨緩，其他國家也慢慢逐步開放，相關防疫政策也應該適時調整，這不只攸關我們選務規畫，讓公民方便行使權利，而是整體經濟復甦跟發展也應做調整，而不要再像過去一樣政治凌駕防疫，用政治考量進行防疫作為。