根據路透社16日查訪報導，因日圓頻頻走貶造成進口原物料成本大增，日本8月核心CPI(消費者物價指數)可能大漲至近8年來最高。

專家學者預估，若不包含波動較大的鮮食，但納入能源在內的日本核心CPI，8月可望年增2.7%，漲幅將是2014年11月以來最大，至於7月則是年增2.4%。

農林中金研究所(Norinchukin Research Institute)表示，通膨似乎從7月開始增加，水電瓦斯費、加工食品、過夜住宿以及外出用餐等各項花費，應該都會上漲。

另外，從日本8月CPI也可看出，廠商已將進口原物料所增加的成本，陸續轉嫁給消費者。若不跟日本過去消費稅增加，曾造成物價上漲情況相比，這次核心CPI應可創31年來最高。

此調查還發現，若計入8月預測數據，日本核心CPI已經連續5個月都是在日本央行目標值2%以上，表示當地生活愈來愈辛苦。不過，日本央行在9月下旬會議時，應該還是維持目前超寬鬆政策利率不變。