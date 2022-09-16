農委會認定張善政研究報告有疑義 宏碁回應了 16:282022/09/16 中時 陳柔蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會認定張善政研究報告有疑義，宏碁表示收到公文後研議並回覆。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會今（16）日指出，國民黨桃園市長參選人張善政在宏碁任職副總時，主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」三年計畫的研究報告，已初步完成檢視，有疑義部分請張善政與宏碁回應；宏碁（2353）表示，待收到公文後，將進行內部研議並回覆農委會。 農委會認定6篇重複度高 張善政陣營回應了 研究案風波 張善政斥陳吉仲睜眼說瞎話 農委會認定張善政6篇重複度高 賴香伶：快公開說清楚 #宏碁 #農委會 #研究報告 #有疑義 #研議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張善政研究案6篇重複度高 鄭運鵬競辦提4問 14:512022/09/16 政治 綠營猛攻要求出面說明 張善政競辦批：身為立委卻不斷逼人觸法 17:562022/09/15 政治 張善政喊真相大白要綠營道歉 嘆領教對手追殺政敵本領 20:132022/09/14 政治 張善政、鄭運鵬本命區民調曝光 村長解讀這件事 20:462022/09/15 政治 陳吉仲否認農委會有簽保密條款 張善政罕見動怒回應 12:352022/09/15 政治 桃園人反對茶改場南遷 鄭文燦允面積不減 19:312022/09/15 生活 批張善政涉抄襲遲不說明 鄭運鵬：別拿保密條款當救生索 10:442022/09/15 政治 張善政計劃案 農委會：應以科技或學術期刊論文方式撰寫 14:422022/09/16 生活 張善政喊真相大白要「這些人」道歉 他吐一句嗆爆民進黨 12:162022/09/15 政治 確有保密條款 張善政籲陳吉仲別選舉操弄 04:102022/09/15 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。