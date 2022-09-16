農委會今（16）日指出，國民黨桃園市長參選人張善政在宏碁任職副總時，主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」三年計畫的研究報告，已初步完成檢視，有疑義部分請張善政與宏碁回應；宏碁（2353）表示，待收到公文後，將進行內部研議並回覆農委會。