梅花颱風雖然在9月13日已逐漸遠離臺灣，但其外圍環流卻使得大環境轉為偏西風，同時也帶來一波來自中國的境外污染。金門等離島在9月12日就開始受到影響，台灣本島西半部地區也在昨（15）日開始受到明顯影響。加上近日各地天氣晴朗溫暖，風速微弱，在光化作用明顯，擴散條件又不佳的情況下，境外與本地的污染物難以消散。

環保署提及，週末北風增強後可能又有一波境外污染到來，預估要到下週二以後空氣品質才會有明顯改善。環保署已透過空氣品質預報分析從9月14日起提前協調台電中火、興達、協和及六輕麥電等電廠進行降載減排，各地方政府也迅速進行各種減排因應及宣導健康防護，以減輕空品惡化所造成影響。

環保署表示，從外島的金門以及澎湖監測數據來看，臭氧濃度從9月12日就開始逐漸上升，金門小時最高值曾達到125.8 ppb的紫害等級。污染物隨後經由偏西風逐漸擴散至台灣本島西半部地區，加上近日台灣各地天氣晴朗溫暖，有利於產生臭氧，且風速微弱擴散條件不佳，導致西半部地區污染累積明顯，空氣品質也逐漸受到影響。另外週末北風增強後可能帶來另一波境外污染，提醒民眾未來仍需多留意環保署發布之相關空氣品質訊息，適時採取防護措施或減少戶外活動。

環保署補充，台電公司已提前從9月14日起進行電廠降載減排，統計至15日共降載電量達1.4億度，分別由臺中，麥寮、興達及協和等電廠進行降載，換算硫氧化物減量55.3公噸，氮氧化物減量50.3公噸，懸浮微粒減量1.7公噸。此外共有高雄等14個縣市啟動應變，包含車輛、工廠稽查及道路洗掃等，特別是金門及澎湖縣，雖然縣內沒有大型工業，但也在這波的境外污染時，積極針對工地、混凝土廠等污染源加強洗掃，以及進行道路攔檢等污染防制作為。

環保署提醒，西半部地區到下週二前空品可能都還會受到影響，呼籲各公私場所積極降載減排，民眾外出時也盡量搭乘大眾運輸工具，共同減少本土污染產生。