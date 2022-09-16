政院核定基本工資調漲方案明年元旦上路，預估232萬勞工受惠。而雲林縣長張麗善今（16）就在臉書上表示，在過去的四年他們已經全力改善雲林的工商投資環境，成功吸引1777億的投資進駐雲林。張麗善更強調，在2017年綠色執政期間時，雲林縣「每戶可支配所得中位數」只有623613元。但到2021年時已成長至694165元。也就是說，每戶的平均收入增加了68552元，成長率約11％，非常漂亮，引發討論。

張麗善在臉書上PO出一篇「我們從不自滿」的文章表示，解決雲林眾多問題的不二法門就是改善投資環境、創造就業機會，提高鄉親收入，進而健全縣府財政，提升教育水準，改善老人與婦幼福利。張麗善直言，「過去四年我們已全力改善雲林的工商投資環境，成功吸引1777億的投資進駐雲林。當然工商業的發展同時也創造了就業機會，並提高了大家的收入」。

張麗善也說道，2017年綠色執政期間，雲林縣「每戶可支配所得中位數」只有623613元。而在張麗善上任之後，全力發展工商經濟，為雲林鄉親創造財富，2021年時已成長至694165元。也就是說每戶的平均收入增加了68552元，成長率約11%。張麗善也提及，「11%」這個數字確實漂亮，但縣府團隊卻從未得意自滿。張麗善直言，「雲林要從先前13年所累積的沉痾宿疾中立即翻轉，絕非一朝一夕的事」。

張麗善指出，「雲林還不夠完美，但這是我們的家。要改變的事很多，我們也已取得卓越的成績」。張麗善更舉例，雲林縣的空氣品質維護工作已連續2年獲行政院環保署評定為「特優」；同樣的，雲林的「水污染防治評核評比」也連續2年榮獲分組「優等獎」；與此同時，雲林縣的畜牧場中，已有42.6%取得資源化措施，得以優化利用畜牧糞尿資源。雲林已正式上場，改變已悄悄發生。

張麗善直言，先前13年雲林逐步向下沉淪之時，雲林的立委從未發聲批評，而張麗善上任之後，縣府屢次向中央爭取資源，雲林的立委也從未支援協助；如今媒體相關調查數據不甚理想，民代們則又群起而攻之。最後張麗善更表示，「我們絕不會讓因為身旁少數的噪音成為雲林邁向農工商科技城的絆腳石。我們從不因亮麗的數字而自滿，我們深知還有進步的空間。未來雲林將持續加速前進，並將於2030年成為台灣最耀眼的農工商科技城」。