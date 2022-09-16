苗栗縣造橋鄉1名退休老翁，近日遭遇網路詐騙愛情陷井，對方誆稱家中父親犯了官司需錢，向老翁詐騙15萬元，老翁前往郵局匯款時，郵局人員查覺有異，通報轄區竹南警分局造橋分駐所員警前來協助勸阻，經員警費盡口舌才阻止老翁繼續匯款，保住辛苦積蓄。

竹南警分局造橋分駐所警員陳柔樺、許晉豪，日前接獲造橋鄉1間郵局報案稱，有1位老翁疑似遭詐騙，需要警方到場協助，員警們趕緊前往見到老翁後了解，現年64歲的老翁業已退休，原向警方表示只是單純匯款給朋友，經員警們再三關懷詢問，老翁才透露實情。

原來，日前有一名女網友「NINA」，經由LINE主動加老翁為好友，LINE照片上的「NINA」相當年輕漂亮，三不五時噓寒問暖，讓老翁心動不已，彼此互稱老公、老婆，但2人聊天將近1年，都沒有見過面，老翁並不知道「NINA」本名。「NINA」自稱在香港工作，近日突然向老翁誆稱，因父親犯案被關，急需15萬元交保，並提供另一個銀行帳戶，要老翁幫忙匯款至該帳戶，老翁不疑有他，前往郵局臨櫃匯款，所幸郵局人員發現有異，通報員警前來阻詐，及時讓老翁打消匯款念頭，成功保住養老金。