黃蜂前鋒邁爾斯布瑞吉斯將因自己的衝動行為付出慘痛代價！根據《夏洛特觀察報》17日報導，涉入家暴案的布瑞吉斯開庭時間再次延期，目前改到30日才會進行，畢竟NBA新球季季前訓練營將從28日開始，代表布瑞吉斯很可能無法趕在季前熱身賽前回歸。

布瑞吉斯是在今年6月底遭到警方逮捕，當時他對自己妻子施暴，更對兩個小孩言語威脅，如今他將面對家庭暴力、虐待兒童等罪名，如今開庭日期從原本9月8日延到9月17日，最後變成9月30日，如果罪名成立，他可能面臨11年監禁。

其實布瑞吉斯堪稱黃蜂的未來之星，他在上季場均可拿20.2分、7.0籃板及3.8助攻，是黃蜂陣中表現僅次於「球弟」拉梅洛鮑爾的年輕好手，他與黃蜂之間合約也在上季到期，雙方正在討論高薪續約之際，布瑞吉斯卻爆發家暴案，也讓談判中止。

黃蜂目前只能觀望布瑞吉斯這次家暴案最後判決結果，如果他沒被重判入獄，黃蜂或許先以低薪合約繼續把他留下，然後觀察他是否還在場外製造風波，無論如何24歲的布瑞吉斯續簽高薪合約的機會幾乎沒了，甚至有可能從此在NBA舞台消失。