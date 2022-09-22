根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，湖人本周再次找上溜馬討論交易韋斯布魯克可能性，結果還是破局收場，原因仍在溜馬持續堅持跟湖人索討兩個首輪無保護選秀權，查拉尼亞的同事布哈也補充報導，強調韋斯布魯克最終還是留下，且打第六人機會很高。

「根據我收到的消息，湖人本周和溜馬展開過一些交易討論，在任何涉及希爾德與透納的交易框架中，溜馬都跟湖人索討兩個首輪選秀權，他們這個立場整個夏天都沒改變，」查拉尼亞表示，「問題就是，涉及兩個首輪選秀權的交易都對湖人沒有吸引力。」

「湖人始終不願意在任何交易當中付出這兩個首輪選秀權，預計他們將會相當保守進入新球季，」查拉尼亞說，「他們還有很多時間可以處理韋斯布魯克的去留問題，湖人首先會觀察新球季的開季狀況好壞，然後慢慢等到明年交易截止日再做打算。」

布哈認為，至少在新球季訓練營開始時，韋斯布魯克還會待在湖人，因為湖人沒有找到任何滿意的交易方案，在交易韋斯布魯克之前，湖人會先看現有配置打得如何，「如果韋斯布魯克留下，我認為他很可能打第六人，一切取決他跟詹姆斯的兼容程度。」