英王查爾斯連日來密集和民眾握手，導致雙掌紅腫。

連續7天來，73歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）不斷會見悼念女王的群眾，並和他們握手致意，而這似乎對他造成了傷害。新照片顯示，他的雙掌紅腫。

據《紐約郵報》（New York Post）16日報導，一星期來，查爾斯已和英格蘭、蘇格蘭與北愛爾蘭的數以千計英國人握手。而他在不斷握手後，很可能用消毒殺菌劑擦手，使皮膚狀況更加惡化。

而稍早他因為腫脹的「香腸手指」，引發全球關注。有醫生說，他的手指會出現這種狀況，可能是因為關節炎所致。

英國切斯特大學（University of Chester）老年醫學權威奈伊醫師（Gareth Nye）說，關節炎通常會導致手指僵硬，疼痛並腫脹，儘管藥物治療有助於緩解疼痛，但腫脹的情況仍會持續。

此外，奈伊也說，腫脹的手指可能顯示，查爾斯有水腫問題，這種狀況通常出現在四肢，常見於腿和腳踝，但也會出現在手指。不過，他指出，這在超過65歲的人身上很常見。然而，奈伊說，不必過慮查爾斯腫脹的雙手，因為那很可能是年紀所造成的。

King Charles III’s hands turn red and raw during greetings in Wales https://t.co/8YCO79OFm4 pic.twitter.com/rb6KO8bRhe — New York Post (@nypost) September 16, 2022

雖然查爾斯沒特別說明他成為全球關注焦點的手指，但目前看來，它們至少還很管用，至少在在登基會議（Accession Council）中，憤怒揮動手指，要工作人員拿走桌上的文具時，顯然是如此。