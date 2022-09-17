國民黨桃園市長參選人張善政研究案延燒，農委會公布初步結果，經比對有6篇重複度高，近日更有人投遞黑函攻擊文宣，到桃園各社區、住戶的信箱。對此，張善政怒斥，民進黨為抹黑他，把民主政治打成抹黑政治，對發函行為將會提告。

近來桃園區有不少民眾發現，社區和住家外的信箱，都塞有質疑張善政研究案的文宣。張善政怒回，這張函底下署名民進黨桃園市黨部，非常清楚就是民進黨抹黑他，這次選舉對方不惜把民主政治打成抹黑政治。

張善政喊話，珍惜民主的朋友，這種政治是大家要的嗎？民進黨這種做法是大家希望看到的政黨嗎？他強調，對此行為感到非常不齒，對發函行為會有所回應並循法律途徑提告。

張善政競辦發言人何元楷也痛批，民進黨沒有抹黑就不會選舉，簡直髒到走火入魔，竟花錢印負面選戰文宣，挨家挨戶塞信箱，不僅敗壞選風更是汙染桃園，若只會用這種抹黑、潑髒水手段，只會顯得沒能力治理桃園，更讓人瞧不起，籲還給桃園乾淨選舉。

此外，對於前新竹市長林智堅今預計將出席新竹造勢活動，外界質疑是否抄襲事件船過水無痕，鋒頭轉移到張善政身上？張回應，林的2篇論文都被認定抄襲就不多談，但民進黨現在試圖把抄襲帽子往所有人頭上戴，選民心中自有把尺，非常清楚事情原委，在農委會同意解密關鍵文件後，他很快會公開說明。