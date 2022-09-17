雲林國際農業機械展登場，電動農機與冷鏈受矚目。（張朝欣攝）

「2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展」17日於雲林縣虎尾高鐵特定區登場，共有412家品牌廠商超過1000個攤位，其中電動農機、冷鏈設備為現今農業趨勢，成為今年展覽的一大亮點，農委會農糧署表示為鼓勵農民購買電動農機，將補助二分之一，藉此推動電動農機的開發與普及。

雲林農業機械暨資材展由農委會農糧署指導，雲林縣政府及台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會共同主辦，農機展已是全台農業年度盛事，也是國際農業矚目焦點，今年雖受疫情影響但規模依舊盛大，17日開幕儀式由雲林縣長張麗善、農糧署主祕陳啟榮等人共同主持。

張麗善表示，雲林農機展主要展示政府部門、各協會及民間廠商持續努力的成果，更透過新型農業機械、設施設備及資材，了解如何在氣候變遷的時代下，經由各式新穎機械設備來面對未來不可控的環境影響，期許廠商間透過農機展的平台觀摩交流，促成不同領域專家的結盟與發展。

陳啟榮說，自2016年起農委會農糧署便支持雲林縣政府舉辦農機展，去年因疫情影響停辦，許多農民都很盼望今年能恢復辦理，2020年農機展現場交易達5億多元，展後還有8.5億元交易，創造很多商機，也幫助產業升級、降低生產成本。農委會並推出淨零碳排電動農機補助，一般農機補助三分之一，電動農機提高補助到二分之一。

台灣農業機械暨資材協會理事長林宗智指出，今年的展覽走在全球農業的趨勢上，展示冷鏈設備如何維持生鮮農產的供應鏈邁向健康農業，追求健康農產帶動新農業經濟效益，電動農機配合農業淨零碳排的政策推廣，展覽內容一定讓大家眼睛為之一亮。