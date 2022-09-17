「3X3.EXE PREMIER」登台三年，前兩年因疫情關係無法派隊參加在日本舉辦的年終賽，在全球疫情逐漸趨緩，各國也紛紛鬆綁邊境下，17日ABSOLUTE3X3聯盟男女子組共6支球隊一早從桃園機場出發，前往日本東京參加17、18日舉行的3X3.EXE PREMIER年終決賽。

3X3.EXE PREMIER年終賽明後兩天在東京登場，台灣共計派出6支隊伍參賽，分別採計今年聯盟賽臺灣區賽事男子組南、北區及女子組各隊之積分總和（男子8回合、女子5回合），由各組排名第一、第二的隊伍前進日本，參與聯盟年度盛事。

台灣參賽隊伍包括男子組北區前二的台中夢想家青年、台中建國塑膠；南區前二的高雄台塑公司、高雄躍陽國際，女子組則是由WSBL中華電信籃球隊隊員所組成的台北中華電信及新北中華電信參賽。

本次年終賽將有來自台灣、日本、泰國及紐西蘭的隊伍一同競技，合計男子組26隊及女子8隊。比賽採取單淘汰賽制，場場比賽都是關鍵，使賽事更顯精彩刺激。

首日的比賽安排在東京大森，3X3.EXE PREMIER選擇在綜合商場及辦公大樓組成且具人潮的Omori BellPort舉行；19日預定移師到鄰近東京鐵塔的增上寺（若下雨則維持Omori BellPort），由首日晉級的男子8支球隊及女子2支球隊捉對廝殺，決定最後誰能登上王座及后座。

ABSOLUTE3X3創辦人黃嘉德表示，經過漫長的3年等待，總算是可以帶著聯盟的球隊出國參賽，這次參賽不僅是讓國內3X3選手有與其他國家切磋的機會，也是一次很好的國際運動交流的機會，讓更多的國家看到3X3在臺灣的蓬勃發展，也希望未來能夠有外國選手能加入臺灣3X3的球隊，進而提升臺灣3X3整體實力。黃嘉德也特別感謝教育部體育署、中華籃協的支持與各項支援，以及富邦人壽所注入的資源，讓今年賽事都能夠順利地舉辦，球隊也能如願出國參賽。

本次賽事同樣將進行現場直播，直播連結和最新訊息都會透過ABSOLUTE3X3官方社群公布，請球迷朋友們追蹤ABSOLUTE3X3官方FB及IG專頁，一同支持3X3籃球。