在日本東京舉行的「3X3.EXE PREMIER」年終決賽，19日在大森Omori BellPort進行第二天賽事，台灣女子組代表新北中華電信在冠軍戰於最後關頭被投進致命外線，終場以18比20錯失冠軍，亞軍作收；男子組台中夢想家青年隊則在8強止步。

3X3.EXE PREMIER第二天賽程原訂在鄰近東京鐵塔的增上寺舉行，但受天候狀況影響，比賽繼續在和第一天相同的東京大森Omori Bell-Port進行。

由WSBL中華電信籃球隊潘姿吟、陳怡萱、陳雅彤、林玉書組成的新北中華電信，昨天強勢搶下女子組冠軍戰門票，今天與地主球隊日本G.Flow爭后座，打出激烈一戰。

新北中華電信開賽處於些微落後，但在潘姿吟、林玉書的帶頭下，比賽中段逐漸掌握節奏，頻頻搶分超前比數，且一度靠林玉書的兩分彈拉開3分領先，但讀秒階段遭對手追平比數，並在最後12秒被投進致命外線，終場以18比20落敗，與冠軍失之交臂。

此戰新北中華電信打出精彩表現，潘姿吟拿下8分，林玉書5分，吳明臻、吳怡萱在攻守端也都有出色貢獻。潘姿吟提到：「很開心有機會來這裡參加比賽，這是第一次參與這麼正式的3X3賽事，氣氛和場地都令我印象深刻，也對3X3有另一種了解。」

首度的年終賽體驗雖沒能如願奪下后冠，潘姿吟說：「雖然遺憾沒有拿下最後的冠軍，但我非常享受這種高壓比賽，也謝謝Absolute3x3給我們這麼棒的舞台。」

男子組方面，由義守大學球員組成的台中夢想家青年隊，昨天連過兩關闖進八強，今天對上地主球隊的Tryhoop Okayama，開賽起在外線被狙擊，禁區面對對手的兩名洋將也吃足苦頭，之後極力追分，一度靠余祥平連兩記外線將比數追成4分差，但最終仍以12比21落敗。

作為男子組八強唯一的台灣球隊代表，台中夢想家青年隊雖無緣朝四強挺進，但連兩天的高張力賽事，都讓球員大有收穫，首度參與年終賽的戴偉表示：「能夠有這個機會來到日本真的很開心，相信從這個比賽的強度跟學到的經驗可以讓我們成長很多！」

3X3.EXE PREMIER年終賽今天也公布2022聯盟年度最佳場地，由淡水金色水岸獲獎！台灣ABSOLUTE3X3聯盟連續兩年將賽事安排在淡水金色水岸，河畔美景搭配老街人潮，今年賽事還有迷人夕照相伴，大獲肯定。這也是繼台中火車站被選為2020年度最佳場地後，台灣賽事再度獲得此殊榮。

今年3X3.EXE PREMIER日本年終賽落幕，台灣男女子組六支參賽隊伍將帶著滿滿的經驗和收穫返台，迎接周末（9月24、25日）在台中火車站舉行的3X3.EXE台灣年度總決賽，本季25支參賽隊伍都將齊聚一堂，爭取年度最高榮耀！