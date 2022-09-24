「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI最終決賽」24日於台中火車站二樓平台火熱開打，男、女子組各隊精銳盡出，誓言爭奪2022年度總冠軍之最高榮耀。

3X3.EXE PREMIER聯盟與台中市政府今年再度攜手合作，將台灣區年終總決賽搬到台中火車站前舉行，開幕典禮上由台中市政府體育局李局長昱叡代表市長與顏副議長莉敏一同歡迎所有與會選手蒞臨台中，李局長代表盧秀燕市長致詞時表示，非常開心所有優秀的選手齊聚臺中，盧市長任內十分重視各級學校與機關籃球運動發展，歡迎聯盟未來持續蒞臨臺中舉辦高水準賽事。典禮尾聲聯盟邀請長期支持3X3籃球運動發展的顏副議長擔任「聯盟顧問」乙職，雙方展現長期合作推廣3X3籃球運動之決心。

今日賽事由女子組率先登場，上週剛於日本勇奪2022 「3X3.EXE PREMIER」全球決賽亞軍的新北中華電信首役面對台北天淨，開賽新北電信射手林玉書三記三分彈將分差拉開，但台北天淨靠著彭曉彤與宋佩欣接連在外圍挺身而出，比分一度追到僅剩一分落後，此時新北電信潘姿吟扮演關鍵人物，連續切入取分外加一記二分球鎖定勝利，新北中華電信17比13率先勝出；晚場再以21比7擊敗新北UNDERDOG，以分組第一之姿挺進決賽。

男子組則以D組賽事最為激烈，上週全球總決賽中唯一挺進最終八強的非日籍隊伍台中夢想家青年隊，首戰先是在最後關頭靠著王正文切入上籃絕殺台北密米爾設計，再與僅三人應戰的新北Footer 鏖戰到最後一刻，王正文再度扮演關鍵先生，大錶終了前連續取分，終場19比18再度以一分差驚險勝出，率先取得第二勝挺進明日最終決賽。

經過今日激戰後，男、女子組13支晉級隊伍25日將持續於台中車站二樓平台廣場一決高下，全力爭取前進2022 FIBA3x3利雅德大師賽與台南挑戰賽門票。除了精彩刺激比賽外，本季聯盟頂級合作夥伴富邦人壽也準備豐富多樣的籃球遊戲與現場觀眾朋友互動，歡迎喜愛3X3運動的球迷朋友明日親臨現場共襄盛舉這場年度盛事，賽事全程也將透過Absolute 3X3 basketball 臉書與YouTube 平台現場直播。

男子組晉級隊伍如下：台南Deux野獸、台北天淨、台中夢想家青年、彰化紘亞實業、台中建國塑膠、新北FOOTER、高雄躍陽國際、高雄臺塑公司；女子組晉級隊伍如下：台北天淨、新北UNDERDOG、台北DEUX黑豹、新北中華電信、台北中華電信。