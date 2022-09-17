鳳山街頭路燈、電線桿搖晃劇烈。（柯宗緯攝）

地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

今（17）日晚間台東縣發生芮氏規模6.4大地震，深度7.3公里，高雄最大震度5級，高雄人直呼快嚇壞了，記者在地震第一時間直擊，鳳山區街頭路人驚慌逃竄，還有汽車警鈴頻響，街頭瀰漫緊張恐怖氣氛，令人又勾起當年921大地震的震撼回憶。

地震發生之前，不少民眾有收到國家級警報通知「地震速報9／17 ，21：41左右臺東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』，氣象局。」不久即發生大地震。

記者第一時間在鳳山區中山路街頭直擊，電線桿、路燈頻頻搖晃相當劇烈，不少路人嚇得驚慌逃竄尖叫，也有住戶從屋內奪門而出，另因震度過大，不少輛汽車警鈴聲大作，街頭瀰漫驚慌氣息。

另有網友回報家中電視掉落、牆壁龜裂、吊燈砸下，「逛夢時代七樓，超晃！櫃位商品掉下的瞬間，大家都尖叫了」、「苓雅區，我阿姨有恐慌直接嚇到哭」。

家住三民區的民眾透露，家住8樓第一次感受到這麼大的地震，就連鏡子都從架子上應聲倒地、破裂，實在有驚無險，還好人平安沒事。