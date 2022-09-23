印度北方邦上演一場別開生面的街頭鬥毆，一名男子不明原因，在巷弄內與數隻猴子互相叫囂，甚至拿起地上的石頭往猴子身上砸，氣焰相當囂張，沒想到後來情勢急轉直下，猴子站上高處，趁男子不察瞬間跳到他身上，並以迅雷不及掩耳的速度，使出一記過肩摔，將男子狠狠摔到地上，超糗畫面不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，人高馬大的男子當時正和兩隻猴子對峙，男子先是拿起石頭作勢要驅趕猴子，接著又不斷逼近猴子，屢屢出手，最終成功逼退一隻猴子。

但另一隻猴子不甘示弱，在高處不斷徘徊，甚至趁著男子轉身之際，一躍而下，以迅雷不及掩耳的速度使出一記過肩摔，將男子狠狠摔到地上，過程中男子的衣服也被扯破。

面對猴子的凌厲攻勢，自覺臉上無光的男子迅速起身後，甚至拿起磚頭試圖反擊，但是猴子早就逃到屋頂上，冷眼看著氣炸的男子，最終男子才緩緩放下手中的磚頭，結束這場人猴大戰。