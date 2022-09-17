地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台　氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

今晚9時41分台東發生規模6.4地震，桃園捷運公司指出，機捷地震偵測系統顯示最大震度為3級，桃捷行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷說明，今晚10時11分已完成巡軌作業，確認號誌、軌道和電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷也統計，這起地震共影響12列車，影響約1100名乘客。

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