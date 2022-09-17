17日晚間9時41分發生規模6.4有感地震，高雄市楠梓地區加昌路傳出1件電梯受困，警消獲報到場，救出受困於電梯中的65歲陳姓男子等3名民眾，幸無人受傷，不需送醫。高雄市消防局統計，至晚間10時，共有6件電梯受困案。
由於餘震不斷，楠梓警分局呼籲，地震時民眾如果位於電梯內，應將電梯停在最近的樓層並且快速離開。如果是從家中離開一定要穿鞋及戴上安全帽，並記得攜帶「緊急避難包」。
17日晚間9時41分發生規模6.4有感地震，高雄市楠梓地區加昌路傳出1件電梯受困，警消獲報到場，救出受困於電梯中的65歲陳姓男子等3名民眾，幸無人受傷，不需送醫。高雄市消防局統計，至晚間10時，共有6件電梯受困案。
由於餘震不斷，楠梓警分局呼籲，地震時民眾如果位於電梯內，應將電梯停在最近的樓層並且快速離開。如果是從家中離開一定要穿鞋及戴上安全帽，並記得攜帶「緊急避難包」。
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