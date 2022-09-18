繼台東縣關山鎮17日晚間發生規模6.4地震後，截自18日下午3點半為止已陸續發生大大小小的餘震，台北地區也感受到明顯的搖晃，讓不少藝人也被嚇到紛紛在社群媒體上發文，曾莞婷更PO出室內家具瘋狂搖晃的影片，引起大批網友共鳴。

自昨日晚間發生規模6.4的地震後，今日稍早又出現6.8的強震、餘震不斷，使得日本、美國都紛紛發出海嘯警報，台灣花蓮地區也陸續傳出房屋倒塌、橋墩斷裂以及台鐵列車翻車等災情，嚇壞當地住戶，就連台北的民眾也感受到劇烈的搖晃。而藝人炎亞綸才在1小時前地震發生時，於臉書上寫下「好的」2字，立刻湧入上百位網友蓋樓留言，他還在留言處開玩笑回應「我的氣泡水像地熱一樣冒泡」沒想到立即又發生地震，讓他再度現身留言區透露「出汗了」引發大批網友共鳴，紛紛表示「搖到好緊張」、「午睡被搖醒」、「搖到頭暈」。

女星曾莞婷在地震當下也在IG的限時動態上，PO出室內燈飾及窗簾不斷晃動的影片，直呼「搖得頭都暈了，到底要搖幾次」，可見地震在台灣各地的威力。