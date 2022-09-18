今（18日）下午台東地區發生芮氏規模6.8級地震，花東陸續傳出災情，花蓮玉里鎮更是明日停班停課。女星謝依霖（Hold住姐）婚後定居花蓮，娘家也在玉里，她緊急打給媽媽，聽到電話那頭傳來「房子垮了」被嚇到，好險只是虛驚一場。稍早，謝依霖上傳娘家地震當下的66秒影片，呼籲外界家中勿放太多雜物。

謝依霖18日下午在臉書報平安，透露地震當下人在花蓮市，一對兒女暫時給婆婆帶，所以強震過後，她第一時間先打給婆家，聽到孩子們狂喊「房子要垮啦」，但婆婆表示家裡沒問題，不過基於安全問題還是會帶小孩去避難。

謝依霖接著打給玉里娘家，媽媽一接起電話就驚喊：「怎麼辦～房子垮了」，謝依霖以為家裡出大事，緊張地問：「人呢人呢？？」所幸透過視訊確認，雖然家裡東西到處散落，但房子沒有異狀，媽媽、出外打牌的爸爸也都沒受傷，謝依霖才鬆一口氣，沒好氣地說：「但是媽媽，這是東西倒了，不是房子垮了。」

謝依霖晚間於臉書再上傳一段1分6秒的影片，心有餘悸地表示：「我玉里家地震的瞬間，玉里真的很大很可怕」，畫面中，全家人本來在沙發坐得好好的，強震一來，整個家天搖地動，寵物和人都緊急撤離，隨後傢俱、物品陸續倒下、灑落，其中一個櫃子還差點壓到人，相當危急，謝依霖忍不住呼籲：「家裡雜物還是不要太多，真的是貓飛狗跳的瞬間。」