台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 03:392022/09/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時30分發生芮氏規模3.7地震，地震深度11.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.9公里（位於台東縣延平鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110919 池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級 1分鐘連2震！台東規模4.5、4.9地震連發 花東震度4級 台東6.4強震 關山預拌廠、碾米廠倒塌 損失高達4000萬 #台東縣 #延平鄉 #7地震 #凌晨 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餘震不斷傳災情 高雄5人受困電梯待救 部分地區停水停電 15:302022/09/18 生活 台東地震關山鎮砂石場、碾米廠損失慘重 南橫待搶通 15:402022/09/18 社會 餘震不斷！台東縣府劃定管制區 違者最高罰25萬 17:192022/09/18 生活 規模5.9餘震 氣象局：有助能量加速釋放 14:302022/09/18 生活 清晨極淺層地震頻發！最大規模4.3 高雄、台東同時震 05:582022/09/18 生活 台東池上規模5.9地震 全台有感 北捷慢速行駛 13:242022/09/18 生活 中市府特搜出發花蓮 盧秀燕致電中部、花東8縣市關心災情 19:172022/09/18 政治 全台有感！16：46池上又規模5.5地震 花東震度4級 16:592022/09/18 生活 全台連兩震！民眾搖到頭暈 北捷全線再度實施慢速行駛 15:122022/09/18 生活 強震、餘震不斷 陳其邁指示成立應變小組 15:042022/09/18 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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