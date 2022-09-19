中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時30分發生芮氏規模3.7地震，地震深度11.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.9公里（位於台東縣延平鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110919

池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級
1分鐘連2震！台東規模4.5、4.9地震連發 花東震度4級
台東6.4強震 關山預拌廠、碾米廠倒塌 損失高達4000萬
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