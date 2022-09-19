花東地區連兩天發生規模6以上強震，截至今日早上4時56分，一共發生145次餘震，氣象局長鄭明典把規模5以上的地震編號1到9連起來，發現地震編號9和周圍的小地震，看起來是一群獨立的地震序列，不少網友看了圖片後直呼，「是魔法陣嗎？」

鄭明典今（19）日於個人臉書指出，訂出新的主震後，現在看前震和餘震的數字幾乎一樣了，不過看震央位置變化，前後震仍不太一樣，把規模5以上的地震編號1到9連起來，發現地震編號9和附近其他的地震序列，看起來是一群獨立的地震序列。

地震編號1到8全都集中在台東池上鄉附近，地震編號9和其他地震則是位在復興位置。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

根據鄭明典分享的圖片來看，地震編號1到8全都集中在台東池上鄉一帶，地震編號9和其他地震則是位在復興附近，9個地震編號用紅線連接起來，讓不少網友看了引發聯想，「局長在暗示什麼嗎？」、「這看起來完全是在畫特定的圖形」、「是魔法陣嗎？」、「果然有魔法陣在守護台灣」。

兩日加起來，超過100次地震。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

留言中也有人直呼，「餘震有夠多的」、「應該是斷層波到那附近了」、「震央有往北的趨勢？」、「看起來是花東縱谷內，中央山脈右側邊緣」、「意思是有盲斷層存在？或是產生新的斷層？」