台東強震造成鐵路受損嚴重，交通部長王國材今天表示，鐵路軌道有11處挫曲、隆起，3座鐵路橋梁出現位移等問題，修復處理預估要1個月以上，有段時間花東將以類火車替代。

台東強震造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落、列車出軌，王國材今天前往視察並接受媒體聯訪表示，台東昨天下午發生規模6.8地震，加上前震及後續餘震，花東地區公路和鐵路受到很大影響。

王國材表示，公路部分，玉里大橋受損、路面突起或伸縮縫問題等，公路總局都在處理中，基本上不影響通車，會一面施工、一面通車。

至於鐵路部分，王國材說，有11處鐵路軌道挫曲、隆起，會在25日前處理完畢，但比較嚴重的是橋梁，從北邊的萬榮到玉里、東里，有3座橋梁受損，有位移、橋台隆起等情形，問題比較大，修復要花較長時間。

王國材指出，整個工程團隊和顧問團隊都已投入，軌道處理比較容易，但3座橋梁有安全問題，需要鑑定評估如何處理，今天中午已委由顧問公司到場鑑定評估，目前預估修復時間要1個月以上。

王國材並表示，因應台鐵花東段受損情形，可能有一段時間，花東都會以類火車模式替代；類火車模式以公路客運接駁，每天上午6時至晚上8時，原則每站都停、1小時1班，但會視情況機動加班。（編輯：陳仁華）1110919