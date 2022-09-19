國民黨新竹市長參選人林耕仁19日公布競選主題曲《新竹飛翔 I Can Do》，自己也以台語唱副歌。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁19日公布競選主題曲，邀請在地高中熱音社學生操刀創作，歌名為《新竹飛翔 I Can Do》，節奏輕快且有生命力，並支持年底18歲公民權修憲案，肯定年輕人有能力決定城市與國家的未來。

林耕仁表示，他的競選主題曲《新竹飛翔 I Can Do》歌詞融入他所提出的「舒適減壓、永續新竹」市政願景，並以國、台雙語唱出市民對城市的期待，以及他要與市民攜手共打造理想城市的目標。

他說，年輕是新竹的代名詞，城市的未來掌握在下一代手上，年輕人有能力、有衝勁，這是帶領新竹飛翔的力量。此外，今年底也將舉行18歲公民權修憲公投，邀請高中生操刀競選主題曲，就是代表他支持18歲公民權，肯定年輕人有決定國家方向的資格與權利。

林耕仁競選總部發言人徐維遠說明，《新竹飛翔 I Can Do》從作詞、作曲、製作、編曲協力、吉他、貝斯，都是由在地高中熱音社成員獨自創作，徹底展現新竹市在地年輕人的創作能量，如同歌詞1句「讓你們跟著我飛翔」，證明年輕人只要願意嘗試，都可以站在舞台上盡情揮灑。

徐維遠說，競選主題曲國、台語歌聲交會，由高中生擔任主唱、林耕仁再以渾厚嗓音用台語唱出副歌，不僅唱出「團隊合作」、更唱出「世代合作」，象徵城市未來需要世代同行，市民唱出對城市的嚮往、林耕仁再回應市民的期待，盼攜手共同飛翔。

他並透露，林耕仁私底下其實也會唱歌，這次唱流行音樂算是林耕仁新的嘗試，他也非常喜歡這首歌的旋律和節奏，林耕仁非常認真、也不想漏氣，所以不斷練習，認真到連高中同學們都很感動，同學們也期待未來可以和「大仁哥」再度攜手創作及演唱。