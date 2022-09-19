2006年與加拿大籍演員夏克立結婚16年，過去相當恩愛的兩人，竟傳出婚變消息，黃嘉千於7月證實與夏克立開打離婚官司，9月首度開庭，她在律師陪同下到場，男方則缺席。夏克立自爆出婚變以來，非常低調，始終沒有更新社群軟體，直到19日才再度發文，並附上一張截圖和文字，立刻引來粉絲留言道謝。

夏克立上一則IG貼文是在5月9日發布的，主要是在拍攝溫哥華的樹林裡有一頭黑熊，下方有網友留言詢問他跟黃嘉千的事情，也有網友聲援與鼓勵他，不過他都低調不多做回應，始終沒有更新貼文，時隔4個多月，他於今(19)日中午時分再度發文，並附上一張台灣地震過後大樓倒塌的截圖。

夏克立標記台灣花蓮，還寫下「Hoping everyone is safe.（盼每個人都能平安）加油」的字眼，此外他還在限時動態PO出幾張災情的截圖，並寫下「Wishing all the best.（願一切安好）」的暖心話語，夏克立雖然已經回到加拿大，但還是能看出他依舊掛念台灣的大小事，心繫台灣災情。

夏克立在限時動態裡關心台灣災情。(圖/夏克立 IG)

事實上，夏克立在今年年初就向加拿大當地法院提出告訴，黃嘉千也在3月委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟，直到9月中旬才首度開庭，因為家事事件不公開審理，全程30分鐘結束。結束後，面對記者的提問黃嘉千均未回應，直接搭車離開。