2006年與加拿大籍演員夏克立結婚16年,過去相當恩愛的兩人,竟傳出婚變消息,黃嘉千於7月證實與夏克立開打離婚官司,9月首度開庭,她在律師陪同下到場,男方則缺席。夏克立自爆出婚變以來,非常低調,始終沒有更新社群軟體,直到19日才再度發文,並附上一張截圖和文字,立刻引來粉絲留言道謝。

夏克立上一則IG貼文是在5月9日發布的,主要是在拍攝溫哥華的樹林裡有一頭黑熊,下方有網友留言詢問他跟黃嘉千的事情,也有網友聲援與鼓勵他,不過他都低調不多做回應,始終沒有更新貼文,時隔4個多月,他於今(19)日中午時分再度發文,並附上一張台灣地震過後大樓倒塌的截圖。

夏克立標記台灣花蓮,還寫下「Hoping everyone is safe.(盼每個人都能平安)加油」的字眼,此外他還在限時動態PO出幾張災情的截圖,並寫下「Wishing all the best.(願一切安好)」的暖心話語,夏克立雖然已經回到加拿大,但還是能看出他依舊掛念台灣的大小事,心繫台灣災情。

夏克立在限時動態裡關心台灣災情。(圖/夏克立 IG)

事實上,夏克立在今年年初就向加拿大當地法院提出告訴,黃嘉千也在3月委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟,直到9月中旬才首度開庭,因為家事事件不公開審理,全程30分鐘結束。結束後,面對記者的提問黃嘉千均未回應,直接搭車離開。