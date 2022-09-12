夏克立委由律師發出聲明。（李文正攝）

藝人黃嘉千訴請離婚，士林地院12日下午2點半開庭，黃在律師陪同下出庭，她右手緊掐著律師的手臂，對媒體表示「謝謝關心」，而夏克立則委由律師梁維珊到庭，庭後發出聲明，表明自己愛家人。

黃嘉千與夏克立原本令人稱羨的異國婚姻，卻在16年後觸礁，夏克立在加拿大訴請離婚，而黃嘉千則委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟，今天首次開庭，黃嘉千2點29分抵達，在律師陪同下進入法庭。

庭末，夏克立並未出庭，委由律師梁維珊發出一封英文聲明，由律師翻譯唸出「在過去的10個月，我每天都在想妳，想知道你過得好嗎？我唯一能見到妳的機會，就是是在新聞報導或社交媒體上。我看到妳已經長成一位漂亮的淑女，我好希望妳的每一步，我都能和妳在一起，就好像我們以前一樣。」

「我好希望妳能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人，希望妳知道我會一直在這裡等著妳，我會永遠在這裡等著妳，我每一天都想著妳，我愛你無限大，永遠愛妳。」