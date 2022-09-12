女星黃嘉千與夏克立16年婚姻觸礁，兩人在加拿大爆發不合，黃嘉千返回台灣訴請離婚，日前針對媒體報導，黃嘉千透過律師賴芳玉發出聲明，表示這個決定也是很不得已，不希望因為媒體報導傷及無辜的孩子，士林地院12日下午2時30分開庭。

黃嘉千委由知名律師，今下午2時許，出現在士林地院法院家事庭，黃單手緊緊抓住律師的手臂，而黃嘉千穿著連身長條紋黑色洋裝，進入法庭開庭前僅說「謝謝關心」，隨即快步進入法院，而夏克立的委任律師證實，夏本人不會親自出庭。