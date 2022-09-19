1名網友日前在台中逢甲商圈騎樓外見到1輛違停機車，而該位車主特別放紙板上寫下，「不要碰、不要坐」等字，照片曝光後網友們紛紛怒噴車主違停紅線：「紅線先拖吊」、「先檢舉」，不過也有網友力挺車主表示，「我也不喜歡人家碰我的」、「無法理解隨意碰或坐的陌生人」。

他違停紅線還貼告示牌寫「不要碰、不要坐」，網一見怒喊：「先拖吊」，不過也有網友力挺「我也不喜歡人家碰我的車」。（圖／路上觀察學院）

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，畫面中可見，台中逢甲夜市騎樓外紅線上違停1輛看似全新的黑色機車，車主在後照鏡上掛一片紙板寫下，「不要碰，不要坐，除非你沒腳」，原PO見狀發文直呼：「請大家把焦點放在買新車的同理心」，文章不光後短短不到1天的時間，吸引4000多名網友按讚。

網友們紛紛傻眼表示：「紅線先拖吊為快」、「辛苦停紅線還如此囂張的違規魔人」、「那就先檢舉」、「那你的車就不要停在外面」、「連法規寫著不要停都做不到，還想叫人家不要碰，去找個停車位停好再走過來很難嗎」、「直接報違停拖吊！不用客氣」。

也有網友認為：「貸款還沒繳完，不要碰啦」、「我也不喜歡人家碰我的車」、「車被人亂弄到煩的人，會做這牌子也能理解」、「隨便坐別人車的很討厭，還有把垃圾放在別人車上的也很討厭」、「有沒有違規是一回事，車子貴不貴又是另一回事，有沒有家教又是一回事」、「其實真的無法理解那些愛隨意碰或坐的陌生人」。