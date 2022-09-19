國民黨桃園市議員「村長」詹江村。（取自臉書直播）

對於桃園八德國民運動中心5樓羽球館疑似地震導致天花板倒塌，還砸傷一名打羽球的民眾，有側翼網軍帶風向將責任推給得標營運的救國團，桃園市議員「村長」詹江村駁斥，救國團只負責營運，否則乾脆讓救國團團長來當市長就好了！另外，網軍帶風向怪罪是因為燈箱，詹江村強調，燈箱根本沒有掉落，再次打臉綠營網軍！

台東池上18日下午2點44分發生規模6.8地震，其中桃園市測得3級。桃園八德國民運動中心5樓羽球館疑似地震導致天花板倒塌，還砸傷一名打羽球的民眾。外界將責任歸屬指向桃園市政府，但有綠營側翼開始洗風向，試圖將責任全推給得標營運的救國團。

桃園市議員詹江村表示，網路上竟然有人帶風向說天花板本來就不需要防震，他駁斥，所有天花板都必須符合建築相關的防震標準，這是基本常識，「網軍不要出來亂帶風向」！

至於網路上有人說救國團要負責？詹江村也反駁，如果救國團要負責，那鄭文燦就不用出來道歉了！整個國民運動中心的起建、裝潢，通通都是桃園市政府負責的！救國團只負責營運，只是承攬營運業務。

詹江村舉例，就好像味全龍一樣，新竹棒球場出事，林智堅不負責？要味全龍負責？桃園八德國民運動中心天花板崩塌要救國團負責？乾脆鄭文燦不要當市長，讓救國團團長來當市長就好了！

最後，網軍帶風向怪罪是因為燈箱，詹江村強調，桃園市議員舒翠玲親自去現場拍照，發覺燈箱根本沒有掉落，民進黨的網軍再一次被打臉！