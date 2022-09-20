台東縣池上鄉18日下午2點44分發生芮氏規模6.8強震，全台有感各地強烈搖晃，當時東森新聞台主播張炤和就坐鎮播報台，報導地震第一手災情訊息，不過當下由於臉臭到不行，引起網友熱議，對此，他也親自解還原為何臉臭的原因。

張炤和因為臉臭播報地震新聞引起熱議，他表示地震當下真的很晃，先是看見天花板上的攝影棚燈狂晃，讓他相當擔憂會砸下來，接著連攝影機都歪一邊，導致人一度出鏡，也目睹攝影師硬將攝影機拉回來的一幕，自己則是嚇到死命抓著播報台，接著表示：「不要問我為什麼臉臭，因爲這是我唯一裝鎮定的表現。」

張炤和表示經歷三小時的播報，不得不大讚同事真的很強，各方資訊從四面八方而來，不僅要馬上消化成大家聽得懂的東西，還要有條理的播報出來，讓他直呼真的不容易，接著透露好多同事在得知災情後，二話不說就直接殺去花蓮支援，強調這就是所謂的「新聞魂」。

對此，許多人也對張炤和臨危不亂的表現讚譽有加，紛紛留言：「這個晃的程度真的很大耶，表現很專業」、「這趴真的晃到歪！辛苦了」、「新聞工作者真的不容易，大家安全第一」、「一看完你的動態，地震通知馬上又響起來」、「真的是超級鎮定的」、「你都快出框了」、「辛苦了，謝謝你們」、「辛苦了，但一切都能平安就好了」。