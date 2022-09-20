台東於17、18日分別發生兩次芮氏規模6以上的強烈地震，災情頻頻傳出，花蓮玉里更是整棟大樓被震倒，近來將事業重心轉往大陸的歌手張韶涵，也不忘透過臉書發文關切，讓粉絲激動表示：「難怪會紅」。

歌手張韶涵近來事業重心都放在大陸，不過得知強震造成東部災情頻傳，她則透過臉書PO文表示「願所有人平安」，還放上雙手合十的圖示，希望所有人都能平安度過這次災情，短短時間就吸引近萬人按讚，網友也紛紛留言：「身為粉絲，也希望你過得越來越好」、「謝謝女神的關心，希望有生之年能親自看妳本人」，更有人留言：「最棒的！難怪你會紅，有顆善良的心」。

張韶涵出道至今19年，唱紅《隱形的翅膀》、《遺失的美好》等膾炙人口的歌曲，因為遭雙親控訴棄養一事爆出醜聞，讓她的事業跌到谷底，日前在節目又被問到此事，她表示雖然面對親情的背叛，還好身邊有妹妹及越南籍密友Jenny陪伴，更強調「如果沒有她們，自己已經睡在路邊了」。