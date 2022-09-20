台中黃姓男子不滿女友劈腿且提出分手，今年4月凌晨夥同友人突擊位在東港大鵬灣的「約會現場」，打死李姓情敵後向警方自首，檢警發現死者肺部有明顯穿刺傷，依殺人等罪偵辦，19日全案審結，黃男一審判刑14年，可上訴。

家住台中的黃嫌因不滿鄭姓女友與李姓男子約會，某日晚間夥同友人蘇男連夜趕到東港大鵬灣的「約會地點」要與對方理論，不料卻爆發「徒手打死人」的情殺命案，但檢警深入調查後發現，案情不單純。

警方在黃嫌報警自首趕赴現場後，發現李男倒在血泊中無生命跡象，當場僅剩黃嫌及1把打斷的雨傘，李男送醫後不治，黃嫌向警方佯稱他是徒手傷人，但醫護人員發現，死者身上有多處刀傷，且肺部有明顯穿刺傷。

承審法官認為，黃男因感情私怨竟持刀捅刺情敵，造成被害人死亡，迄今未與家屬和解、賠償或取得諒解，因此一審判刑14年。同夥蘇男則依傷害罪判刑3年6月，可上訴。