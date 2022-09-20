有「台灣好媳婦」稱號的女星佩甄，跨足戲劇圈和主持界，都繳出亮眼成績單，與從事醫美的丈夫王祚軒結婚14年，婚後育有1子1女，甜蜜感情羨煞不少人，不過今（20日）凌晨卻吐露辛酸的一面，強調自己會將時間排超滿，是因為「不想去想他為什麼沒時間陪我」，引起網友議論。

李佩甄今（20日）凌晨突然透發文吐露心情，只見她無奈表示：「不要再問我，為什麼要把時間排這麼滿，因為我不想去想他為什麼沒時間陪我，就這樣」，接著還附上泛淚的表情符號，不難看出情緒相當低落，也讓外界體會到身為醫師娘不為人知辛酸的一面。

李佩甄一篇充滿低落情緒的PO文，釣出圈內好友留言關切：「你要排出時間跟我約會了，你滿到我們都沒約成過」、「文字真的感覺的出來很滿，標點符號都塞不下」、「換個人陪」、「麵包跟愛情只能選一樣，我們先陪你呀，看到妳鳥兒滿天飛就是開心」，也有不少網友心有戚戚焉表示：「真的是這樣…男人的時間都用在事業」、「做醫生的老婆很不容易的，適時的釋放很好啊」。

佩甄之前在節目透露雖然與老公已經是老夫老妻，但還是會有想要親密的時刻，不過大多時候身旁都有孩子在，因此便發展出屬於兩人之間的暗號，像是晚上老公如果跟孩子們說「今天媽媽沒有要跟你們睡喔」、「我今天要抱媽媽」，就知道在「暗示」她了。