為推動中小學運算思維及跨域統整學習教育普及扎根，教育部委請國立高雄師範大學等4所大學辦理「PBL-STEM＋C跨域統整學習扎根計畫」，同時因應遠距教學，將原先適用於電腦操作的軟體教具，研發調整成適用手機及平板等載具的模式，結合全國中小學生生有平板政策，方便師生行動學習。

教育部「PBL-STEM＋C跨域統整學習扎根計畫」，以資訊為工具，跨領域融入數學、物理、化學及自然等學科，透過專題導向式的教學，引導學生從主題發想、分解問題、模式分析及邏輯推演等步驟循序漸進學習，提高學生學習興趣。

教育部表示，本計畫透過「恆星-行星-衛星」星系分層合作的概念，於全國設置星球基地學校，計畫大學為恆星基地，輔導區域內學校建立行星基地，行星基地再邀請周邊學校加盟成為衛星基地，共同組成共備研習小聯盟，相互支持學習，目前累積有5所恆星基地、69所行星基地、701所衛星基地及69個小聯盟。

教育部針對參加計畫的教師安排「公版教具認證」及「公版教材認證」至少6小時的研習培訓，並請大學教授帶領中小學教師進行每月1次、每學年共8次的分區在地實體輔導及共備研習，也提供恆星基地編撰的公版教材、教師手冊及由各衛星基地分享的教材，教師可依課程需求引用或改編教材，進而達到資源共享、教學共好的理念。

參與計畫的嘉義縣大林國中張佑正老師提到，學生在上課時將各種天馬行空的創意，實際畫成流程圖，融入程式學習並思考解決問題的方式，藉由操作教具得到實體回饋，當學生的學習跟生活結合，更能增加學習興趣，未來也期待與不同學科的教師一起做跨領域的結合。

教育部指出，本計畫於今年已補助教具4300套，預估使用的學生數達4萬9835人次。有興趣瞭解的學校或教師可至本計畫網站查詢（https://www.fablab.nknu.edu.tw/），或洽國立高雄師範大學PBL-STEM＋C跨域統整學習扎根計畫團隊詢問相關事宜，電話是(07）7172930分機7502。