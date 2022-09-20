淡北道路預算中央終核定，新北市議員蔡錦賢今總質詢詢問淡北道路進度，工務局長詹榮鋒表示，經費審議修正報告送交通部後各單位都回覆沒有意見，今將送交通部轉交公共工程委員會，侯友宜表示，管線、路樹遷移已完成，明年發包，2025年底完工沒問題。

蔡錦賢表示，淡北道路2020年二階環評通過，市府同年4月提送公共建設計畫書到行政院，行政院2022年8月兩年過後才同意，市府再送工程經費審議，總經費73.4億元，其中中央補助37.18億，地方自籌36.22億元，

蔡錦賢說，從原本2024完工，現在要拖到2025年，中央一直拖拖拖，不如新北全部自己來，他也替市府尋找財源，目前新北欠稅未徵有40萬件約46.9億元，另應收未收行政罰鍰也有20.6億元未收回，全部60幾億元，就可以自己蓋淡北道路不用靠中央。

蔡錦賢說， 中央明明要給錢，一拖再拖「拿來又拿去」，為什麼做不好，就是政治問題，市府努力一點，把罰款催繳，錢回來就有辦法做事情， 拜託市長明年繼續拚，團隊繼續做好，早日解決台二線塞車困境。

侯友宜表示，淡北道路地方爭取20多年，行政院在過程中「相信大家都很清楚」，現在好不容易核定，針對地方稅收、行政欠繳他會責成主計單位財政局趕快追繳。

侯友宜說，原本淡北道路預計2024年配合淡江大橋時間完工，現在大概要拖到2025年，但他強調，工務局都已完成管線與路樹遷移，目前訂目標明年能如期動工， 2025年底完工沒有問題，就等中央等經費審議通過，他也向蔡錦賢強調「明年繼續拚」。

工務局長詹榮鋒表示，全案經費超過10億元，要報公共工程委員會審查經費，中央8月核定後，就立刻送經費審查，公路總局、路政司、會計單位與內政部在8月31日審查要求修正，市府已將修正報告送回，各單位也都回覆沒有意見，今天將再送交通部轉交公共工程委員會。