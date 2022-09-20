「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟去年到醫美診所施打坡尿酸後，突然昏迷，送醫急救約70天不治，台北地檢署認為，診所傅姓負責人、林姓護理師沒有醫師執照，卻執行侵入性的美容醫療，事後還在治療紀錄不實填載「臉部保濕」，依違反《醫師法》等罪起訴2人，黃女家屬質疑診所過失致死部分，北檢另案偵辦。

黃慧娟1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體稱為台灣美容界教母。

去年7月，黃慧娟在北市中山區某醫美診所內昏倒，送醫後於9月30日不治，黃慧娟的兒子提告診所傅姓負責人、林姓護理師，涉嫌過失致死罪。檢方一度不起訴，高檢署發回北檢續查。

但檢方另查出，傅與林都沒有醫師執照，卻自2020年3月起到去年8月5日止，對黃慧娟及另名林姓女子聲稱，可以幫忙施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌、詩作埋線等醫美療程。

黃慧娟死亡後，傅指示林，將黃女的治療紀錄單、療程明細表內的治療項目、參數與劑量，偽填成「臉部保養X1」、「保濕20000」等不實內容，檢方依違反《醫師法》、偽造文書等罪起訴2人。