論文被指抄襲侵權！高虹安論文記者會戰力爆表 狠批「一句話」猛打臉林智堅

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆在資策會任職期間赴美攻讀辛辛那提大學博士學位，博士論文卻疑似大量複製其他資策會人員研究成果。高虹安今（20）日召開記者會公布辛辛那提大學聲明，證實校方已驗證過論文沒有版權問題，媒體人「逆風的烏鴉」直呼這爆料的結果就只有「超慘」兩字可形容。

高虹安遭指博士論文疑似抄襲後，今日召開記者會提出母校辛辛那提大學的回函，她說明這些指控並不新，已被反覆操作長達一多，但這不被視為研究不當行為，論文也已驗證過沒有版權問題，院方不需做追究。

對此，逆風的烏鴉在臉書直呼這是「史上最慘爆料」，結果也只有「超慘」兩字能形容。他提及，該爆料對高虹安的質疑有三點，首先，論文抄襲違反辛辛那提大學的學倫規定，可能被撤銷博士論文；第二是高虹安剽竊資策會眾人研究成果；第三是高虹安受資策會培養出國念書，回來後卻無縫接軌去民間企業。

逆風的烏鴉說，第一點和第二點關係基本上是分不開的，都是學倫爭議。第三點高虹安到民間企業任職，資策會有官員說她沒有違反規定，關鍵就只剩下一、二點。對於這兩點質疑，高虹安回應簡單且粗暴，就是直接出示辛辛那提大學的回函，說她的論文沒有違反學倫規定，「基本上，這個東西拿出來，就可以宣告戰事結束了。這個爆料，就成了空包彈」。

逆風的烏鴉說，高虹安顯然早就把料備好，於是在記者會上就變成一場屠殺，連前新竹市長林智堅也中槍，他更諷刺表示，印象中好像還沒有什麼爆料被反殺得這麼慘。